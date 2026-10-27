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        Çanakkale Havalimanı'nda kimyasal madde tatbikatı yapıldı

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı'nda, kentteki acil durum birimlerinin operasyonel performansını test etmek amacıyla "Geniş Katılımlı Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Çanakkale Havalimanı'nda kimyasal madde tatbikatı yapıldı

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı'nda, kentteki acil durum birimlerinin operasyonel performansını test etmek amacıyla "Geniş Katılımlı Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

        Acil Durum Planı kapsamında Çanakkale Havalimanı'nda AFAD, UMKE, 112 Acil, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, dış hatlar gelen yolcu bagaj alım bandında valizin içindeki 1 litrelik kimyasal madde kabı kırıldı.

        Çevreye keskin kokulu, nefes almayı zorlaştıran ve zehirlenmeye yol açan gaz salınımıyla bandın başındaki 2 yolcu bilincini kaybetti, 5 yolcu ise orta derecede etkilenerek içeride mahsur kaldı.

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        Durumu gören dış hatlar bölümünde görevli polis memuru, telsizden anons yaparak diğer polis memuruna haber verdi.

        Yapılan acil durum anonsunun ardından Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) araçları olay yerine hareket etti.

        Koruyucu kıyafetlerini giyerek alana intikal eden ARFF ekipleri, gazın diğer yolcu ve idari bölümlere sızmasını engellemek için havalandırmayı kapattı. Terminal binasındaki kişiler Sivil Savunma Amirliği koordinesinde tahliye edildi.

        Gaz sızdırmaz kıyafetli AFAD KBRN dedektör ekibi ile ARFF personeli, kimyasal gazın amonyak olduğunu tespit ederek numune aldı.

        Gazdan etkilenen 7 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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        Yolcular ile görevli personele, arındırma solüsyonları ve suyla demontaminasyon işlemi yapıldı.

        AFAD ve ARFF ekipleri, sızıntı yapan bagajı mühürleme kitleriyle kapatarak KBRN atık konteynerine izole etti.

        Tatbikat, AFAD ekibinin alanda yaptığı ölçümün temiz çıkması üzerine tamamlandı.

        AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve Çanakkale Havalimanı Müdürü Ali Ünde de tatbikata katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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