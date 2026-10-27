Biga'da protokol üyeleri ve esnaf kahvaltıda bir araya geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında ilçe protokolü ile esnaf bir araya geldi.

Belediye Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber, Biga Lokantacılar Odası Başkanı Adnan Akçe, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt, Biga Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, kurum müdürleri, banka temsilcileri ve esnaf katıldı.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı toplantının temel gayesinin esnafın sorunlarını yerinde dinlemek ve ortak akılla çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

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Belediye Ticaret Merkezi'nin 200'ün üzerindeki işletmesiyle ilçe ekonomisi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluşmaları geleneksel hale getireceğiz. Muradımız, kıymetli esnafımızın sesine kulak vermek, meseleleri yerinde dinleyip sonuca erdirmektir. Aramızda birim müdürlerimiz ve banka temsilcilerimiz var. Sorunları birlikte değerlendirip çözümü için mücadele vereceğiz. Biga ekonomisine değer katan, istihdam sağlayan ve kaliteli hizmet sunan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum."

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber de esnafla düzenli aralıklarla bir araya gelmeyi hedeflediklerini anlattı.