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        ÇOMÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        ÇOMÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Hastanenin A Blok girişinde Hasta Hakları Birimi tarafından kurulan bilgilendirme standında, hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları haklar ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Etkinlik kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Hastanede tedavisi devam eden hastaları da ziyaret eden Dalyancı ve Görgülü, hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Hasta Hakları Birimi çalışanları ise gün boyunca bilgilendirme standında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sıra servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek hasta hakları, sağlık hizmetlerine erişim, hasta memnuniyeti ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmelerde yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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