"Çanakkale'den 15 Temmuz'a: Bağımsızlık Mücadelesi ve Şehadet Ruhu" programı yapıldı

Çanakkale'de "Maziden Atiye Çanakkale" Projesi kapsamında, "Çanakkale'den 15 Temmuz'a: Bağımsızlık Mücadelesi ve Şehadet Ruhu" temalı programın 5. grup açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Maziden Atiye Çanakkale" projesi kapsamında, "Çanakkale'den 15 Temmuz'a: Bağımsızlık Mücadelesi ve Şehadet Ruhu" temalı programın 5. grup açılışının yapıldığı belirtildi.

Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Süleyman Can, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Levent Dalyancı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta'nın yanı sıra 7 ilden 67 öğrenci, 4 bakanlık temsilcisi ve 7 öğretmen olmak üzere toplam 82 katılımcının yer aldığı ifade edildi.

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Açıklamada, bu programla bağımsızlık mücadelesinin tarihi mirasının ve şehadet ruhunun genç nesillere aktarılmasının amaçlandığı kaydedildi.