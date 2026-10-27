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        Lapseki'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Lapseki'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Lapseki Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Volkan Yıldırım (38) idaresindeki 17 AJA 180 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Volkan Yıldırım'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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