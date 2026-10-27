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        İl Sağlık Müdürü Görgülü'den hastalara ziyaret

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü 26 Ekim Hasta Hakları Günü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:45 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürü Görgülü'den hastalara ziyaret

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü 26 Ekim Hasta Hakları Günü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi’ni ziyaret ederek tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, 26 Ekim Hasta Hakları Günü vesilesiyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi’ni ziyaret ederek tedavi gören hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi.

        Ziyaret sırasında hastaların hal ve hatırlarını soran, geçmiş olsun dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, sağlıkta insan odaklı hizmet anlayışının altını çizerek şunları kaydetti: "Sağlık hizmetlerinin kalitesi, yalnızca tıbbi başarıyla değil, aynı zamanda hastalarımızın haklarına saygı duyulması, kendilerini güvende ve değerli hissetmeleriyle ölçülür. Bizler Çanakkale’de, her bir vatandaşımızın nitelikli, eşit ve haklarına riayet edilen bir sağlık hizmetine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün hastanelerimizde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ederek hem moral vermek hem de hasta hakları bilincinin önemini bir kez daha yerinde vurgulamak istedik. Kapımız da gönlümüz de tüm hastalarımıza sonuna kadar açık. Bu vesileyle, fedakârlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve hak bilincini savunan tüm birimlerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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