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        İŞKUR'dan Çanakkale'de öğrencilere meslek seçimi ve kariyer rehberliği semineri

        İŞKUR Çanakkale İl Müdürlüğünün yürüttüğü İş Gölgeleme Programı kapsamında, ortaokul öğrencilerinin meslekleri tanımalarını ve kariyer farkındalıklarını artırmayı amaçlayan okul ziyaretleri ve bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        İŞKUR'dan Çanakkale'de öğrencilere meslek seçimi ve kariyer rehberliği semineri

        İŞKUR Çanakkale İl Müdürlüğünün yürüttüğü İş Gölgeleme Programı kapsamında, ortaokul öğrencilerinin meslekleri tanımalarını ve kariyer farkındalıklarını artırmayı amaçlayan okul ziyaretleri ve bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

        Program kapsamında Şehit Kıvanç Kaşıkçı Ortaokulu ziyaret edilerek öğrencilere yönelik "meslek seçimi" konulu seminer düzenlendi.

        Kurumda görevli iş ve meslek danışmanları Pınar Alev Ülger ve Yasin Sezgin tarafından gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere meslek seçimi ve kariyer planlamasının önemi hakkında bilgi verildi.

        Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Sosyal Hizmet ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri de katıldı.

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        İş Gölgeleme Programı kapsamındaki bir diğer ziyaret ise Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokuluna gerçekleştirildi.

        ÇOMÜ'nün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin de katıldığı ziyarette​​​​​​​, ortaokul öğrencilerine yönelik "meslek seçimi" konusunda bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

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