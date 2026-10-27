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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri AK Partili Gider: "Bize düşen, geçmişin fedakarlıklarıyla övünmek kadar, o fedakarlıklara layık bir gelecek inşa etmektir"

        AK Partili Gider: "Bize düşen, geçmişin fedakarlıklarıyla övünmek kadar, o fedakarlıklara layık bir gelecek inşa etmektir"

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:36 Güncelleme:
        AK Partili Gider: "Bize düşen, geçmişin fedakarlıklarıyla övünmek kadar, o fedakarlıklara layık bir gelecek inşa etmektir"

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in, milletin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe duyduğu inancın eseri olduğunu vurguladı. Gider, "Cumhuriyet'i sahiplenmenin ölçüsü, onu kimin daha çok anlattığı değil, bu ülkenin geleceği için kimin ne kadar sorumluluk üstlendiğidir" dedi.

        Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde, kuruluşun ardındaki tarihi iradenin doğru anlaşılması gerektiğini belirten Milletvekili Gider, "Cumhuriyet, milletimizin kendisine biçilen hayatı kabul etmeyerek kendi geleceğine sahip çıkmasının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milli mücadelenin ardından kurulan cumhuriyetimiz; bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin kararlılığının ve geleceğe duyduğu inancın eseridir. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, herhangi bir düşüncenin, siyasi görüşün ya da toplumsal kesimin değil, bu milletin tamamının ortak değeridir. Bu ülkenin geleceği için emek veren, sevinciyle ve kaygısıyla bu ülkeye ait olan herkes, onun yarınlarında söz sahibidir. Cumhuriyet'i güçlü kılan da milletimizin bütün farklılıklarına rağmen ortak bir gelecek etrafında buluşabilmesidir. Bizim anlayışımızda Cumhuriyet'i sahiplenmek, onu yalnızca sözlerle yüceltmek değil, milletimizin hayatına değer katan işler ortaya koymaktır. Çünkü Cumhuriyet'e duyulan bağlılığın en somut karşılığı, bu ülkeye ve insanına karşı yerine getirilen sorumluluktur" dedi.

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        "Çanakkale'de ortaya konulan irade, cumhuriyete uzanan yolun en güçlü dayanaklarındandır"

        Çanakkale'nin cumhuriyete uzanan tarihi süreçte taşıdığı anlamın yalnızca askeri bir zaferle sınırlı olmadığını ifade eden Gider, "Çanakkale'de verilen mücadele, bu milletin hangi şartlarda bir araya gelebildiğini, bağımsızlığı söz konusu olduğunda neleri göze alabildiğini bütün dünyaya göstermiştir. Çanakkale'de aynı cephede omuz omuza duran insanların memleketleri, hayatları, imkânları farklıydı. Ancak savundukları vatan, inandıkları gelecek ortaktı. İşte o birlik ruhu, milli mücadele yıllarında da milletimizin en büyük gücü oldu. Bugün Çanakkale'yi temsil ederken taşıdığımız sorumluluğun temelinde de bu anlayış vardır. Bize düşen, geçmişin fedakarlıklarıyla övünmek kadar, o fedakarlıklara layık bir gelecek inşa etmektir" diye konuştu.

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        "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ölçümüz, milletimize kazandırdıklarımızdır"

        Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının Türkiye açısından yeni sorumluluklar ve hedefler anlamına geldiğini belirten Gider, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı, büyük mücadelelerin, önemli kazanımların ve güçlü bir devlet iradesinin tarihidir. İkinci yüzyılında ise görevimiz, bu birikimi daha ileriye taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı vizyonunu da bu sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz. Bizim hedefimiz; üreten, bilimde ve teknolojide ilerleyen, bağımsız karar alma gücünü koruyan, gençlerine fırsat sunan, vatandaşının refahını artıran bir Türkiye'dir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında başarıyı yalnızca ortaya koyduğumuz hedeflerle değil, bu hedeflerin milletimizin hayatına ne ölçüde yansıdığıyla değerlendirmeliyiz. Cumhuriyet bize büyük bir miras bırakmıştır. Bizim sorumluluğumuz, gelecek nesillere devraldığımızdan daha güçlü bir Türkiye bırakabilmektir."

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        Milletvekili Ayhan Gider, mesajını şu sözlerle tamamladı "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimiz, geçmişte verilen büyük bir mücadelenin eseri olduğu kadar, bugün hep birlikte taşıdığımız ve yarınlara karşı sorumlu olduğumuz ortak emanetimizdir. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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