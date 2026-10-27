AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin, milletin kendisine biçilen kaderi kabul etmeyerek geleceğine sahip çıkmasının adı olduğunu belirtti.

Gider, mesajında Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde kuruluşun ardındaki tarihi iradenin doğru anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan cumhuriyetin, tüm milletin ortak değeri olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin geleceği için emek veren, sevinciyle ve kaygısıyla bu ülkeye ait olan herkes, onun yarınlarında söz sahibidir. Cumhuriyete duyulan bağlılığın en somut karşılığı, bu ülkeye ve insanına karşı yerine getirilen sorumluluktur. Çanakkale'de verilen mücadele, bu milletin hangi şartlarda bir araya gelebildiğini bütün dünyaya göstermiştir. O birlik ruhu, Milli Mücadele yıllarında da milletimizin en büyük gücü olmuştur."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Gider, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Hedefimiz; üreten, bilimde ve teknolojide ilerleyen, bağımsız karar alma gücünü koruyan, gençlerine fırsat sunan, vatandaşının refahını artıran bir Türkiye'dir. Sorumluluğumuz, gelecek nesillere devraldığımızdan daha güçlü bir Türkiye bırakabilmektir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."