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        Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.

        Kaza, Çanakkaleİzmir karayolunun Ahmetçe sapağı mevkiinde meydana geldi. Sezai Can Ö. idaresindeki 06 FSS 918 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ahmetçe Çaltepe yolu üzerine doğru takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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