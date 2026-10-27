Çanakkale'de hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çanakkaleİzmir karayolunun Ahmetçe sapağı mevkiinde meydana geldi. Sezai Can Ö. idaresindeki 06 FSS 918 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ahmetçe Çaltepe yolu üzerine doğru takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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