Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosuna "Ensemble" ödülü

        Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosuna "Ensemble" ödülü

        Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosu, sahnelediği "Lysistrata" adlı oyunla Türkiye'nin halk jürisi organizasyonu olan 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "Ensemble" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosuna "Ensemble" ödülü

        Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosu, sahnelediği "Lysistrata" adlı oyunla Türkiye’nin halk jürisi organizasyonu olan 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde "Ensemble" ödülüne layık görüldü.

        Biga Belediye İlçe Tiyatrosu, sahnelediği ilk oyunla katıldığı organizasyonda, toplu oyunculuk performansı ve sahne uyumunu ifade eden “Ensemble” kategorisinde ödül kazandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen profesyonel tiyatro ekipleri, sanatçılar ve yönetmenlerle aynı sahneyi paylaşan ekip, ilçeye önemli bir başarı kazandırdı.

        Biga Belediye Başkanı Alper Şen, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Biga Belediye ilçe tiyatromuzun ilk oyunumuzla böylesine prestijli bir organizasyonda ödüle layık görülmesi bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan yönetmenimizi, oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve her oyunda salonları doldurarak tiyatromuza güç veren hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum. Biga’yı sporun, eğitimin ve üretimin yanı sıra sanatın ve kültürün de güçlü bir kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

        Biga Belediye İlçe Tiyatrosu yönetmeni Murat Gülcen de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin ilk ve tek halk jürisi organizasyonu olan ve bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde, Biga Belediye İlçe Tiyatromuz, ilk oyunumuzla katıldığımız ilk organizasyonda ‘Ensemble’ kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Biga halkının tiyatromuza göstermiş olduğu teveccüh ile birlikte, Türkiye’nin her yerinden büyükşehirlerin ödüllü tiyatro ekipleri, sanatçıları, oyuncuları ve yönetmenleri ile aynı sahnede ödül aldık. Emek dünyanın en güzel şiiridir. Çok şükür bugünleri de gördük.” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Defalarca şiddet piknikte cinayet... Katil koca aranıyor!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu

        Benzer Haberler

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi "Mavi Bayrak" aldı
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi "Mavi Bayrak" aldı
        350 metrelik sondaj platform iskelesi Çanakkale Boğazı'nda
        350 metrelik sondaj platform iskelesi Çanakkale Boğazı'nda
        Dev sondaj platformu iskelesi Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor
        Dev sondaj platformu iskelesi Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor
        Doğal gaz boru hattı döşeme platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Doğal gaz boru hattı döşeme platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği 30. yılını kutladı
        Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği 30. yılını kutladı
        Dereoba köyü hayrı yapıldı
        Dereoba köyü hayrı yapıldı