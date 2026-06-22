Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosuna "Ensemble" ödülü

Biga Belediyesi İlçe Tiyatrosu, sahnelediği "Lysistrata" adlı oyunla Türkiye’nin halk jürisi organizasyonu olan 26. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde "Ensemble" ödülüne layık görüldü.



Biga Belediye İlçe Tiyatrosu, sahnelediği ilk oyunla katıldığı organizasyonda, toplu oyunculuk performansı ve sahne uyumunu ifade eden “Ensemble” kategorisinde ödül kazandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen profesyonel tiyatro ekipleri, sanatçılar ve yönetmenlerle aynı sahneyi paylaşan ekip, ilçeye önemli bir başarı kazandırdı.



Biga Belediye Başkanı Alper Şen, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Biga Belediye ilçe tiyatromuzun ilk oyunumuzla böylesine prestijli bir organizasyonda ödüle layık görülmesi bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan yönetmenimizi, oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve her oyunda salonları doldurarak tiyatromuza güç veren hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum. Biga’yı sporun, eğitimin ve üretimin yanı sıra sanatın ve kültürün de güçlü bir kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Biga Belediye İlçe Tiyatrosu yönetmeni Murat Gülcen de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin ilk ve tek halk jürisi organizasyonu olan ve bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde, Biga Belediye İlçe Tiyatromuz, ilk oyunumuzla katıldığımız ilk organizasyonda ‘Ensemble’ kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Biga halkının tiyatromuza göstermiş olduğu teveccüh ile birlikte, Türkiye’nin her yerinden büyükşehirlerin ödüllü tiyatro ekipleri, sanatçıları, oyuncuları ve yönetmenleri ile aynı sahnede ödül aldık. Emek dünyanın en güzel şiiridir. Çok şükür bugünleri de gördük.” ifadelerini kullandı.

