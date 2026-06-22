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        Doğal gaz boru hattı döşeme platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Doğal gaz boru hattı döşeme platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Liberya bayraklı 92 metre boyunda 6 bin 641 grostonluk "PACIFIC DUSHESS" adlı açık deniz gemisi yedeğinde ilerleyen 149 metre boyunda 15 bin 378 grostonluk CASTRO XI'e, Çanakkale Boğazı geçişinde Kurtarma-19, Kurtarma-10, Kurtarma-17, Kurtarma-18, Kıyı Emniyeti-6 ile Mehmetçik Römorkörü eşlik etti.

        CASTRO XI'in Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

        Platformun geçişi dolayısıyla Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine durduruldu.






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