Doğal gaz boru hattı döşeme platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak olan Bahama bayraklı CASTRO XI, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Liberya bayraklı 92 metre boyunda 6 bin 641 grostonluk "PACIFIC DUSHESS" adlı açık deniz gemisi yedeğinde ilerleyen 149 metre boyunda 15 bin 378 grostonluk CASTRO XI'e, Çanakkale Boğazı geçişinde Kurtarma-19, Kurtarma-10, Kurtarma-17, Kurtarma-18, Kıyı Emniyeti-6 ile Mehmetçik Römorkörü eşlik etti.



CASTRO XI'in Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.



Platformun geçişi dolayısıyla Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine durduruldu.













