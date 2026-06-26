Biga'da 14 bin 501 öğrenci karne aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 14 bin 501 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sınıfları gezen ilçe protokolü, öğrencilere karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak oldu.



Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, törende yaptığı konuşmada, idareci ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.



Nazlıcan, "Büyük bir özveriyle geride bıraktığımız 2025-2026 eğitim öğretim yılı karne törenimize hoş geldiniz. Okulumuzu mevzuat çerçevesinde hukuka uygun, adil, şeffaf, hesap verilebilir yönettiniz; okulumuzda huzur ve güvenlik inşa ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyorum." dedi.



Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi de konuşmalarında öğretmenlere teşekkürlerini ileterek öğrencilere "iyi tatiller" diledi.



Programda, Karabiga Belediyesi tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak tablet dağıtıldı.



Törene, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Biga İlçe Jandarma Komutan Vekili Fuat Gençer, İlçe Tarım Müdürü Fevzi Atmaca, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



İlçe genelinde okul öncesinde 1412, ilkokulda 4 bin 460, ortaokulda 4 bin 631, lisede 3 bin 410 ve mesleki eğitimde 588 olmak üzere toplam 14 bin 501 öğrenci yaz tatiline girdi.

