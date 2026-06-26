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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler ile Ezine Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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