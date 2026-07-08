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        Biga'da tarım ve hayvancılıkla ilgili inceleme yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan ile İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Biga'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Biga'da tarım ve hayvancılıkla ilgili inceleme yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan ile İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Biga'ya geldi.

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı tarafından Kaymakamlık'ta ağırlanan Budan ve Egesel, ilçenin tarımsal ve hayvansal üretim vizyonu hakkında kapsamlı istişare gerçekleştirdi.

        İlçenin sahip olduğu tarımsal verimlilik ve hayvancılık altyapısına dikkati çeken Kayabaşı, Biga'nın gıda arz güvenliğindeki stratejik rolünü vurguladı.

        Ziyaret kapsamında ayrıca, ilçedeki hayvancılık faaliyetlerini daha verimli kılacak teşvik modelleri ve tarımsal sanayi entegrasyonu konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

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