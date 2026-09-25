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        Çanakkale açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Çanakkale açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-308" sevk edildi.

        Ekipler, bottaki 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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