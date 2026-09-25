Çanakkale açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-308" sevk edildi.
Ekipler, bottaki 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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