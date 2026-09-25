Çanakkale'de yol kontrolü sırasında araçta bulunan 9 egzotik kuşa el konuldu

Çanakkale'de yol kontrolü sırasında durdurulan araçta belgeleri bulunmayan 9 egzotik yabani kuşa el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Müdürlüğü ile Çanakkale Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1915 Çanakkale Köprüsü gişelerinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada belgesiz ve faturasız olduğu, menşei ve sahiplik durumuna ilişkin gerekli belgelerin ibraz edilemediği belirlenen 1 macaw papağanı, 4 sarı alınlı Amazon papağanı ve 4 tepeli bronz kumru bulundu.

Uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altında bulunan 9 kuşa el konuldu.

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Araçtaki iki şüpheli hakkında idari yaptırım uygulandı.

DKMP Çanakkale Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetim, koruma ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.