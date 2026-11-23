ÇANAKKALE Boğazı, fırtına ve akıntı nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit geçişlere kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yer yer 60-80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ’ın, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri de iptal edildi. Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve akıntı nedeniyle saat 09.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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SAĞANAK UYARISI

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre; 23 Kasım 2026 Pazartesi günü ilimiz genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerimizde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.