Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği, saat 12.20 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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