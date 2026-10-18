Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
Giriş: 18.10.2026 - 13:26 Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenmeye başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne Lapseki'de emniyete alındı.
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