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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

        İçinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenmeye başladı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne Lapseki'de emniyete alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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