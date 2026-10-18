Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı

        Çanakkale'de 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı

        Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:51 Güncelleme:
        Çanakkale'de 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı

        Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Her Adımda Bir İz" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 10 ülkeden 3 bine yakın sporcu katılıyor.

        Sporcular; 42, 21, 10 kilometre koşularının yanı sıra 1915 metrelik halk koşusunda mücadele ediyor.

        Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde bir araya gelin koşucular, eğitmen eşliğinde sabah sporu yaptı.

        REKLAM

        Koşucular daha sonra yarış saatinin yaklaşmasıyla başlangıç noktasına gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk önce 42 kilometrelik koşunun startı verildi. Katılımcılar daha sonra 21 ve 10 kilometre koşuları ile 1915 kilometrelik Saygı Koşusu'nda mücadele etti.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Maratonu'nu, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde 11. kez düzenlediklerini ifade etti.

        Maratonu bu yıl "Her Adımda Bir İz" sloganıyla düzenlediklerini hatırlatan Kaşdemir, "Çünkü Çanakkale Tarihi Alan'da her adımda bir hatıra var, mübarek bir hatıra var, müstesna bir hatıra var. Şehitlerimizin hatırası için bugün burada yürüyeceğiz ve koşacağız. Hem sporumuzu yapacağız hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını daha iyi düşünme, daha iyi anlama imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

        REKLAM

        Çanakkale'nin, Türkiye'nin hatta dünyanın bir buluşma noktası haline geldiğini belirden Kaşdemir, "Biz herkesi buradaki atmosferi, buradaki manevi havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz." dedi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da organizasyona katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Yeniden mahkemelik oldular
        Yeniden mahkemelik oldular
        ABD'de Trump protestosu
        ABD'de Trump protestosu
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor

        Benzer Haberler

        Tarihi Alan'da Uluslararası Gelibolu Maratonu 11. kez düzenlendi
        Tarihi Alan'da Uluslararası Gelibolu Maratonu 11. kez düzenlendi
        Biga'da sanayi sitesindeki marangoz atölyesinde çıkan yangın korkuttu
        Biga'da sanayi sitesindeki marangoz atölyesinde çıkan yangın korkuttu
        Başkan Yüksel, elektrikli otobüsleri tanıtmak için direksiyon başına geçti
        Başkan Yüksel, elektrikli otobüsleri tanıtmak için direksiyon başına geçti
        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Gelibolu'da meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
        Gelibolu'da meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
        Çanakkale'de çiftçilere sertifikalı buğday dağıtıldı
        Çanakkale'de çiftçilere sertifikalı buğday dağıtıldı