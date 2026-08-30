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        Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1397 yüzücü, Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı

        Çanakkale'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda 23 ülkeden 1397 yüzücü mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1397 yüzücü, Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı

        Çanakkale'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nda 23 ülkeden 1397 yüzücü mücadele etti.

        Rotary Kulübü tarafından düzenlenen yarış, Eceabat ilçesinin sahilinden başladı.

        Çanakkale İskelesi'nde sona eren ve 14 kategoride gerçekleştirilen yarışta, 255'i yabancı olmak üzere 1397 yüzücü, Asya kıtasına kulaç attı.

        Yarışta çok sayıda balıkçı teknesi, 2 hızlı bot, 6 sahil güvenlik botu, 8 deniz polisi botu, bir kıyı emniyeti botu, 4 ambulans bot ile 30 kano, sporculara destek verdi.

        Organizasyonda 42 hakem ve 18 cankurtaran görev yaptı.

        Genel klasmanda kadınlarda Çiğdem Ezo Topaloğlu 45 dakika 40 saniyeyle birinci, Aybige Su Irçağ 47 dakika 5 saniyeyle ikinci, Tesla Profumo 48 dakika 6 saniyeyle üçüncü oldu.

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        Erkeklerde ise birinciliği Kaan Yalın Çullu 43 dakika 15 saniyeyle, ikinciliği Ögeday Samatlı 44 dakika 6 saniyeyle, üçüncülüğü Egor Tropeano 44 dakika 37 saniyeyle elde etti.

        Yarışmada kıyıya ulaşan ilk erkek sporcu 22 yaşındaki Kaan Yalın Çullu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak tüm yarışmacıları tebrik etti.

        Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Çullu, "Ters akıntı olduğu için ne tarafa sürükleyeceğini bilemiyordum. Biraz kendimi ortaya almaya çalıştım. Kendimi hizaladığım yere doğru yüzmeye özen gösterdim." dedi.

        Kadınlarda birinciliği elde eden 17 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu da birinci olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.

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        Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de bu yıl 39. kez düzenlenen yarışa 10 yılı aşkın süredir katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Güzel bir organizasyon. Her şey güzel gidiyor. Uluslararası yarışçılar sık katılım gösteriyor. Amaçladığımız da buydu. Öncesinde Boğaz Maratonu İstanbul'da, arkasından buradaki maraton. Yabancı sayısının artması ve Türkiye'de kalmasının sağlanması bizim için önemli. Tarihe şahitlik edip, o tarihin içinden yüzüp, Avrupa'dan atlayıp Asya'dan çıkmak dünyada eşi benzeri olmayan bir yarış. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılması büyük bir gurur. Biz de bayramımızı bu şekilde kutluyoruz."

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        Yarışmada yüzüne Türk ve Filistin bayraklarını resmeden Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sinan Yardım da Gazze ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için yüzdüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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