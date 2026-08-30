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        Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

        Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

        Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün kalp krizi geçiren Yılmaz'a öncelikle Ayvacık Devlet Hastanesi'nde gerekli müdahalenin çok iyi şekilde yapıldığını, ardından saat 20.30'da üniversite hastanesine getirildiğini hatırlattı.

        Ayvacık'tan haber ilk geldiğinde gerek ÇOMÜ Hastanesi Acil Servisinin gerekse kardiyoloji uzmanlarının gerekli çalışmaları yaptığını ve Yılmaz'ın karşılandığını aktaran Erenoğlu, şöyle devam etti:

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        "Yılmaz'ın söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından başarıyla müdahale ediliyor. Şükürler olsun şu an için iyi. Biraz önce Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arda Aydın, Prof. Dr. Ercan Akşit ve Genel Sekreter Oğuz Ünal ile birlikte ziyaret ettik. Genel sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun, hatta espri yapıyor."

        Erenoğlu, Yılmaz'a hastaneye yeni kazandırılan anjiyo cihazıyla müdahale edildiğini dile getirerek, "Şükürler olsun yeni cihazımız sayesinde atlattık. Kontrol altında. Her şey yolunda giderse servise alacağız ve sağlığına kavuşacak. Allah beterinden korusun. Devletimizin imkanlarıyla müdahale ettik. ÇOMÜ Hastanesi tüm hekimleriyle bu konuya müdahil oldu. Hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        - "24 saati doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz"

        ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit de Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Akşit, şunları kaydetti:

        "Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlarının gelişme ihtimaline karşın yoğun bakımda duruyor. Damardan giden kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saati doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız."

        Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

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        Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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