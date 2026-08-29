Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı

        Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı

        Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Komedyen Cem Yılmaz, rahatsızlandığı Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı

        Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

        Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı!
        5'inci sezon çekimleri başladı
        5'inci sezon çekimleri başladı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"

        Benzer Haberler

        Ayvacık'ta 10 köye yangın söndürme tankeri alındı
        Ayvacık'ta 10 köye yangın söndürme tankeri alındı
        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları nakil bekleyenlere...
        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları nakil bekleyenlere...
        Bakan Yardımcısı Yazgı: Bu yılki 16'ncı durağımız olan Çanakkale
        Bakan Yardımcısı Yazgı: Bu yılki 16'ncı durağımız olan Çanakkale
        2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Roma'daki Troya sergisine rekor ziyaretçi beklentisi
        Roma'daki Troya sergisine rekor ziyaretçi beklentisi
        Ayvacık'ta 10 köye yangın söndürme tankeri alındı
        Ayvacık'ta 10 köye yangın söndürme tankeri alındı