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        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları nakil bekleyenlere umut oldu

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteyken beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve böbrekleri, bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları nakil bekleyenlere umut oldu

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteyken beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve böbrekleri, bağışlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer ve böbreklerinin ailesi tarafından bağışlandığı belirtildi.

        Bağışçı ailenin, yakınlarının organlarının başka bedenlerde hayat bulmasına vesile olduğu aktarılan açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklarıyla başka hastalara umut olan bağışçı ailemize teşekkür ediyor, merhum/merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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        Bir insanın ardından bırakabileceği en anlamlı mirasın, başka bir insana hayat olmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Siz de bir hayatın umudu olabilirsiniz. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilirler. Bağışçı ailemizin bu örnek ve duyarlı davranışının, toplumumuzda organ bağışı konusunda farkındalığın artmasına ve daha fazla insanın yeniden hayata tutunmasına vesile olmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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