Ayvacık'ta 10 köye yangın söndürme tankeri alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangınlarının önlenmesine destek amacıyla 10 köye yangın söndürme tankeri kazandırıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ve Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) kapsamında orman köylerinde olası yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla alınan su tankerlerinin teslim töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Karali, törende yaptığı konuşmada, su tankerinin özellikle yangının ilk anlarında yapılacak müdahalelerde önemli katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür etti.

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Törende daha sonra 10 köy muhtarına püskürtmeli su tankerleri teslim edildi.

Öte yandan hayırsever vatandaşlar tarafından Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine yapılan bağışlarla alınan 2 adet, Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesiyle alınan 1 adet yangın söndürme tankeri Büyükhusun, Korubaşı ve Gülpınar köy muhtarlarına verildi.

Programa Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ayvacık Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl, siyasi parti temsilcileri ve köy muhtarları katıldı.