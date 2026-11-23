Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, daha önce saat 19.00'da kapanan merkezin, yapılan yeni düzenlemeyle artık saat 21.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.

Kütüphane ve ders çalışma alanı imkanı da sunan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada, "Özellikle Çanakkale Kordon bölgesinde öğrencilerin yararlanabileceği ücretsiz ders çalışma alanlarının sınırlı olması göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen düzenlemeyle, öğrencilerin merkezden daha uzun süre faydalanabilmesi amaçlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler ve araştırmacılar, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin sunduğu kütüphane ve çalışma ortamından saat 21.00'e kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek." ifadesine yer verildi.