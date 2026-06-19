Çanakkale Valisi Toraman, muhtarlarla biraraya geldi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, muhtarlarla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda, "Çanakkale İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararları" ile "2026 yılı Çanakkale İli Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Tebliği" kapsamında muhtarlara düşen sorumluluklar, biçerdöver kullanımında ve tarımsal üretim faaliyetleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, afet durumlarında muhtarların görev ve sorumlulukları ile izlenecek yol haritası görüşüldü.





Toplantıda ayrıca kaçak ve metruk yapılarla ilgili yürütülecek çalışmalar, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konusunda yapılacak uygulamalar hakkında ilgili kurumlar tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.



Vali Ömer Toraman, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.

