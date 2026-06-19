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        Kaz Dağları'ndan gelen su 14 köyle buluştu

        Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından Ayvacık ilçesinde kırsal altyapıyı güçlendirmek ve vatandaşların kesintisiz içme suyuna kavuşmaları amacıyla yürütülen "Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi"nin 3. ve son etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Kaz Dağları'ndan gelen su 14 köyle buluştu

        Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından Ayvacık ilçesinde kırsal altyapıyı güçlendirmek ve vatandaşların kesintisiz içme suyuna kavuşmaları amacıyla yürütülen "Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi"nin 3. ve son etabı tamamlandı.


        Valilikten yapılan açıklamada, daha önce 1. ve 2. etapları tamamlanan projeyle 14 köyün bir bölümüne ulaştırılan içme suyunun, 3. etap çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

        Toplam 71 kilometre uzunluğundaki hattın son etabını oluşturan 21 kilometrelik kısmı ve sanat yapılarının da tamamlandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şarlak ve Tilkeşdere kaynaklarından gelen kaliteli içme suyu, inşa edilen yeni biriktirme deposu ve modern su toplama maslakları ile köylerimize ulaştırıldı. Büyükhusun’dan Arıklı’ya, Kozlu’dan Güzelköy’e kadar bölgedeki 14 köyümüzün ve bağlı mahallelerimizin içme suyu sorunu kalıcı olarak çözüldü. Kırsalda yaşam standardını yükselten projenin Çanakkale’mize ve Ayvacık’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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