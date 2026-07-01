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        Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Etkinlikler kapsamında Çanakkale Deniz Müzesi Müdürlüğüne bağlı müze gemiler TCG Nusret ile M/G Uluçalireis ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı.

        Marina ile Kordonboyu'ndaki Lodos arasında açık su yüzme yarışmaları yapıldı.

        Çanakkale İskelesi'ndeki Koltuk Barınağı'nda düzenlenen yağlı direk yüzme yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmaya katılanlar, yağlı direğin ucuna asılan Türk bayrağını almak için kıyasıya mücadele etti.

        Zorlu parkuru birkaç denemeyle geçen Ahmet İmcuk, Türk bayrağını almayı başardı.

        Öte yandan, Yat Limanı'nda kurulan mangallarda 5 bin kişilik sardalya pişirildi. Balık ekmek yemek isteyen vatandaşlar, Kordonboyu'nda uzun kuyruk oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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