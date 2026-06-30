Çanakkale'de 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından, kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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