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        Çanakkale'de 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Çanakkale'de 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından, kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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