Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de 2 gün biçerdöver kullanılarak hasat yapılması yasaklandı

        Çanakkale'de 2 gün biçerdöver kullanılarak hasat yapılması yasaklandı

        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün boyunca biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Çanakkale'de 2 gün biçerdöver kullanılarak hasat yapılması yasaklandı

        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün boyunca biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 27-28 Haziran'da, kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

        Bu kapsamda kuvvetli rüzgarın oluşturacağı riskler nedeniyle, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla 27-28 Haziran'da 12.00-18.00 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinası kullanılarak hasat faaliyetlerinin yapılmamasının kararlaştırıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Alınan tedbirlerin uygulanması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirlenen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları beklenmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Lapseki'de kaçakçılık operasyonu
        Lapseki'de kaçakçılık operasyonu
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Su alan yangın söndürme uçağı olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapama...
        Su alan yangın söndürme uçağı olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapama...
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Biga'da 14 bin 501 öğrenci karne aldı
        Biga'da 14 bin 501 öğrenci karne aldı