Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botu "KB-76" ve sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" bölgeye sevk edildi.

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