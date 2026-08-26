Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botu "KB-76" ve sahil güvenlik gemisi "TCSG-61" bölgeye sevk edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik botta bulunan 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
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