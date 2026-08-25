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        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 8 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ile haklarında adli işlem yapılan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 8 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ile haklarında adli işlem yapılan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde 17-24 Ağustos'ta yapılan huzur uygulamalarında 10 bin 349 kişi ile 3 bin 251 araç kontrol edildi. Denetimlerde 889 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 21 kişiden 5'i, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Uygulamalarda 57 gram uyuşturucu, 4 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 28 fişek ele geçirildi.

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        Denetimler kapsamında haklarında adli işlem yapılan 62 şüpheliden 3'ü de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı belirlenen iş yerinde yapılan uygulamalarda, kumarda kullanılan 4 bin 600 liraya ve çeşitli materyallere el konuldu.

        İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Uygulamalarda yakalanan cinsel saldırı şüphelisi adli kontrol şartıyla, motosiklet hırsızlığı şüphelisi ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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        Öte yandan, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 120 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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