Çanakkale'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) kullanılarak Bozcaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

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