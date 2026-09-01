Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü 21 Eylül Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan bir otomobilde yapılan aramada satışa hazır halde 20 paket ve yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, alüminyum folyoya sarılı 2 gram sentetik uyuşturucu, 11 adet sentetik ecza hapı ve sigara kağıdına sarılı uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin üzerinden çıkan ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 liraya el konuldu.

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Gözaltına alınan sürücü F.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.