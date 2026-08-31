Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi

Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.

Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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