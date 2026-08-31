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        Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi

        Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Çanakkale'de rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi

        Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo yapılan Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde 48 saatlik takip sürecini tamamladı.

        ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit'in gözetimindeki Yılmaz, ilaçları da düzenlendikten sonra saat 19.30'da hastaneden taburcu edildi.

        Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde önceki akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.

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        Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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