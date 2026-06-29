Çanakkale'de akademisyenler "7'den 77'ye Afet Bilinci" için kırsal alana indi

BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4009 Bilim ve Toplum Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "7'den 77'ye Afet Bilinci: Akıllı Köy Bilim Etkinlikleri Projesi" ile afet bilincinin çocuklara aktarılması hedeflendi.



TÜBİTAK'ın 4009 Köy Okullarını Destekleme Programı kapsamında, köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitilmesini amaçlayan proje kapsamında ortak kurum ve kuruluşların da katılımıyla afet bilincinin çocuklara aşılanması amaçlandı.



Merkeze bağlı Kumkale Köyü Ortaokulu'nda hayata geçirilen proje kapsamındaki etkinliklerde, "afet türlerini tanıyalım", "dayanıklı yapı tasarım atölyesi", "genç mühendisler kule atölyesi", "yangın riskleri kart oyunu", "güvenli alan tasarım atölyesi", "depremde doğru davranış atölyesi", "acil durum çantası hazırlama" atölyeleri düzenleniyor.



Yaz boyunca da devam edecek projedeki eğitimler Doç. Dr. Oya Erenoğlu, Doç. Dr. Tuba Batu, Doç. Dr. Ebru Caymaz, Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Postacı, Öğr. Gör. Seçil Emeklioğlu, Akın Turan, Yusuf Çuhalar ve Sedat Kocaman tarafından verilmeye başlandı.



Proje yürütücüsü Öğr. Gör. Seçil Emeklioğlu, AA muhabirine, projeyle bilimsel bilginin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasını ve afetlere hazırlıklı bireylerin yetiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.



TÜBİTAK'ın bu yıl açmış olduğu köy okullarını destekleme program çağrısına bir proje teklifi yazdıklarını anlatan Emeklioğlu, "Köy okullarımızı afet konusunda desteklemek, hazırlamak, bilinçlendirmek TÜBİTAK sayesinde mümkün oldu. Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Akademisyen ekibimiz, gönüllülerimiz, uzmanlarımızla birlikte Kumkale Ortaokulumuzda bu işi başlattık. Umuyoruz ki devamını da getirebiliriz. Heyecanlıyız. Çocuklarla bir arada olmak çok güzel, çok keyifli, çok mutluyuz. Biz onlardan çok fazla şey öğreniyoruz. Onlarla işbirliği içinde olmaktan gururlu ve mutluyuz." dedi.



Çocukların bu konuda çok ilgili olduğunu aktaran Seçil Emeklioğlu, şöyle devam etti:



"Hepsi verilen her görevi başarıyla yapıyor. Hiç yorulmadan oldukça enerjik bir biçimde katılım sağlıyorlar projeye. Hocalarımız olsun, okul personelimiz olsun, okul yöneticilerimiz olsun, hepsi bize oldukça güzel destek verdiler. Hazırladığımız program kapsamında çok güzel etkinliklerimiz var. Çocuklarımıza afet temalı görevler veriyoruz. VR etkinliklerimiz var. Umarım afet bilincini başarılı bir şekilde, burada atacağımız temeller ile aktarmayı başarabiliriz."



Etkinlik paydaşı Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun da ülkede son yıllarda yaşanılan afet süreçlerine bakıldığında toplumda ortak afet kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunun görüldüğünü ifade etti.



Artun, gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda afetlere yönelik olarak önemli bir projenin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Afetlerden önce hazırlık aşaması, afetler sırasındaki davranışlar ve afet sonrasındaki süreçlerle ilgili toplumun nasıl davranması, nasıl hazırlık yapması gerektiğiyle ilgili bir ortak afet kültürüne ihtiyaç bulunuyor. Bu kültür çocuklarda başlayacak, aileyle devam edecek ve çevresel etkiyle de toplumun tamamına yayılması gereken bir durum. Bu doğrultuda ÇOMÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çanakkale AFAD işbirliğinde TÜBİTAK'ın köy okullarına yönelik destek programına başvurduk ve bu başvuru sonrasında bu proje kabul aldı.



Projeye Çanakkale Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay Çanakkale Şubesi, İl Özel İdaresi, arama kurtarma ekibi olan STK'larımız iştirak ediyor. Gönüllü üniversite öğrencilerimizin de katılımıyla 7'den 77'ye afet bilinci temasıyla bu etkinliği Kumkale Ortaokulunda düzenliyoruz." diye konuştu.



ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Caymaz ise bu projenin afet bilincinin çocuk yaştaki bireylerden başlatılan önemli bir adım olduğunu söyledi.



TÜBİTAK tarafından köy okullarına ilk kez destek programı açıklandığını dile getiren Caymaz, "Biz aslında afet yöneticileri olarak en başından beri ürettiğimiz akademik bilginin toplum tabanında karşılığı olmadığında bir noktaya gelemiyoruz. Yani biz toplumsal dirençliği artırabilmek için sahaya iniyorduk fakat köylerimize bu destek kapsamında ilk defa indik. 7'den 77'ye diyoruz çünkü burada bu ortamda bulunan herkes aslında potansiyel birer katılımcı. Dolayısıyla çok kalabalık ve güzel bir katılımla başladık. Öğrencilerimizin ilgisi inanılmaz düzeyde. Ama o ilgiyi çekebilmek için de biz çok güzel workshoplar, çok güzel çalıştaylar organize ettik." dedi.



Doç. Dr. Caymaz, çocukların ilgisini çekmek adına çeşitli programlar hazırladıklarını anlattı.



Caymaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Örneğin acil durum çantası nasıl hazırlanır? Aile afet planı nasıl hazırlanır? Bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Çanakkale Deniz Polisimize ait bir mobil basınç odamız var. Bu Türkiye'de tek. Çocukların çok ilgisini çekti. İl Sağlık Müdürlüğümüzün 112 Acil Sağlık ekiplerimiz proje başından beri bize inanılmaz güzel destek oldular. Ambulansların tanıtımı yaptık. Öğrencilerin ilgisini çekmeyi başardık. Buradaki etkinlikler ile öğrenciler belli başlı kurallara göre hareket etme ve acil durumlarda yine bu hareket tarzını benimseme noktasında bilinçlenmiş olacaklar. Ayrıca uzman bir hocamız eşliğinde bir sanat atölyemiz gerçekleştirilerek projenin nihai hedefine ulaşmasını sağlayacağız."



Kumkale Ortaokulu Müdürü Deniz Aydeniz ise projenin bir parçası oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

