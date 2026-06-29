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        Gelibolu'da Avrupa Triatlon Kupası yarışları tamamlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen "2026 Avrupa Triatlon Bölgesel Gelişim Kupası", ödül törenleriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Gelibolu'da Avrupa Triatlon Kupası yarışları tamamlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen "2026 Avrupa Triatlon Bölgesel Gelişim Kupası", ödül törenleriyle sona erdi.

        Türkiye Triatlon Federasyonu koordinesinde Gelibolu Belediyesinin ev sahipliğinde Hamzakoy Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 2 gün boyunca büyük bir heyecan yaşandı. Yarışlara 7 ülkeden 70 yabancı sporcunun yanı sıra Türkiye'nin 25 farklı ilinden farklı yaş kategorilerinde 500 yerli sporcu katıldı.

        Yaş grupları ve alt yaş kategorilerindeki zorlu mücadelelerin ardından ilk üçe giren sporculara ödülleri il ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

        Kapanış töreninde konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, "Gelibolu’nun spor turizmine katkı sağlayan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza, hakemlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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