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        Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Çanakkale'de denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çan'da yaşayan 14 yaşındaki N.B, misafir olarak geldiği ilçede arkadaşı E.C. (15) ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girdi.

        İki arkadaş bir süre dalgalarla mücadele etti. E.C, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. bir süre sonra gözden kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        İl Jandarma ekipleri kıyıda arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar denizde çalışma başlattı.

        AFAD personeli de su altı görüntüleme cihazı ile sahilin kıyıya yakın kesimlerinde arama yaptı.

        Ekiplerin, denizdeki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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