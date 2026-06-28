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        Biga 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi'nde ihale sürecine girildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Biga 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi'nde ihale sürecine girildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 3 No'lu Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Berber'in divan başkanlığında yapılan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı Bülent Dülger, Savaştepe köyü sınırları içinde kurulacak sanayi sitesinin mimari projelerinin onaylandığını belirterek, ihale yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi amacıyla toplandıklarını ifade etti.

        Bürokratik süreçler ve salgın nedeniyle zaman kayıpları yaşandığını ancak teknik ekibin özverili çalışmalarıyla önemli bir aşamanın geride bırakıldığını vurgulayan Dülger, şunları kaydetti:

        "Gerçekten işin sonuna geldik. İhaledeyiz. Tahmin ediyorum en kısa sürede Ankara'ya gidiyoruz. İhale komisyonuyla oturup konuşacağız ve onların isteklerini karşılayacağız. Birkaç ay içerisinde de Bakanlığın ihalesi gerçekleşecek. Zor bir aşamadan geçtik ama teknik ekibimiz bu konuda müthiş bir mücadele verdi. Bize Bakanlığın söylediği rakamlara göre, yıllık yüzde 3 faiz ve 14 yıllık vadeyle projenin 4 yılda bitirilip teslim edileceği belirtildi. Önümüze ödeme planları geldikten sonra en kısa sürede bir toplantı yaparak sizlere detaylı bir şekilde sunacağız."

        Konuşmaların ve teknik ekibin bilgilendirme sunumunun ardından, yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço okunarak üyelerin oy birliğiyle ibra edildi.

        Kooperatifin 2025 yılı içerisinde ortaklardan 12 milyon 100 bin TL tahsilat yaptığı, bankalarda ise 9 milyon 573 bin 569 TL mevduatı bulunduğu açıklandı. Yeni dönemin tahmini bütçesi ise 22 milyon 62 bin 384 TL olarak kabul edildi.

        Toplantıda ayrıca, devlet ve ilgili bakanlıklar tarafından sağlanacak kredi ile teşviklere başvurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi kararlaştırıldı. Üye aidatlarının aylık 1000 TL olarak devam etmesi, ödemesini geciktirenler için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanması ve yeni dönemde yönetim ile denetim kurulu üyelerinin maaş ile huzur haklarının güncellenmesi maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

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