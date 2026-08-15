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        Çanakkale'de ayağı kamyon tarafından ezilen kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ayağı kamyon tarafından ezilen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Çanakkale'de ayağı kamyon tarafından ezilen kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ayağı kamyon tarafından ezilen kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 17 AY 688 plakalı kamyon, Eceabat'tan Çanakkale'ye gitmek isterken bilet almak için gişeye yaklaştığı sırada Ş.K'nin (72) ayağını ezdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ş.K, ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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