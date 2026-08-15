Çanakkale'de ayağı kamyon tarafından ezilen kişi yaralandı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ayağı kamyon tarafından ezilen kişi yaralandı.
Giriş: 15.08.2026 - 15:44 Güncelleme:
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ayağı kamyon tarafından ezilen kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 17 AY 688 plakalı kamyon, Eceabat'tan Çanakkale'ye gitmek isterken bilet almak için gişeye yaklaştığı sırada Ş.K'nin (72) ayağını ezdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ş.K, ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
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