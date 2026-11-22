Yarışmayı, Adana Sportif Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği sporcuları Gürhan Yazıcıoğlu ve Ertuğrul Kıraner birincilikle bitirdi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen balık yakalama yarışmasının kazananları belli oldu. Kepez Halk Plajında 2 gün boyunca kıyasıya süren yarışmada 14 farklı türde toplam 455 limit üstü balık yakalandı.

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