Çanakkale’de balık yakalama yarışmasının startı verildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen balık tutma yarışmasının startı verildi. Kepez Halk Plajında 2 gün boyunca sürecek yarışmaya Çanakkale, farklı il ve ülkelerden 30 takım olmak üzere toplam 60 yarışmacı katıldı. Açılışta konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Buradaki asıl amacımız; deniz sevgisi kazandırmak, denizlerimizin bereketini gelecek nesillere aktarabilme bilincini pekiştirmek, sportif balıkçılığı teşvik etmek ve en önemlisi kıyıdaki dostluğumuzu büyütmektir" dedi.

Konuşmasına Dünya Balıkçılık Gününü kutlayarak başlayan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Bugün 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü. Tüm balıkçılarımızın ve deniz emekçilerimizin 21 Kasım Dünya Balıkçılık Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı, Marmara ve Ege Denizi'nin bereketli sularıyla ülkemizin en önemli balıkçılık merkezlerinden biridir; bu aziz şehitler diyarı aynı zamanda büyük denizci Piri Reis'in memleketidir ve bizler de bugün onun denizlere sevdalı torunları olarak bu kıyılardayız. Bizler Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bir yandan su ürünleri kaynaklarımızı korumak ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek için sahada aralıksız denetimlerimizi sürdürürken, diğer yandan amatör ve sportif balıkçılığın kurallara uygun, doğaya saygılı bir kültür olarak yaygınlaşmasını hedefliyoruz" dedi.

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Bu buluşmayla Çanakkale'nin deniz ekosistemine, su ürünleri potansiyeline ve sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekileceğini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Demirhan, sözlerine şöyle devam etti: "21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlediğimiz bu organizasyon; sadece bir yarışma değil, aynı zamanda Çanakkale'mizin eşsiz deniz ekosistemine, su ürünleri potansiyeline ve sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çektiğimiz güçlü bir buluşmadır. 2122 Kasım tarihlerinde Kepez Halk Plajı'nın bu güzel atmosferinde gerçekleşecek yarışmamızda; ülkemizin farklı illerinden ve derneklerinden gelen çok değerli 30 takımımız olta başında ter dökecek. Buradaki asıl amacımız; deniz sevgisi kazandırmak, denizlerimizin bereketini gelecek nesillere aktarabilme bilincini pekiştirmek, sportif balıkçılığı teşvik etmek ve en önemlisi kıyıdaki dostluğumuzu büyütmektir."