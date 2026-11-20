Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Times Higher Education (THE) 2027 Disiplinler Arası Bilim sıralamasında dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada 118 ülkeden binlerce yükseköğretim kurumunun analiz edildiği ve Türkiye'den çok sayıda üniversitenin yer aldığı THE 2027 sıralamasında ÇOMÜ’nün elde ettiği konumun, üniversitenin disiplinler arası bilimsel üretim kapasitesini ve uluslararası alandaki görünürlüğünü ortaya koyduğu bildirildi.

Kurumun farklı disiplinlerin bilgi birikimini ortak projeler etrafında buluşturan araştırma kültürünün 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda kurumsal öncelikler arasında yer aldığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav’ın vizyonu ve Araştırma Dekanlığı'nın koordinasyonu çerçevesinde yürütülen çalışmalar, akademisyenler arası işbirliğini teşvik eden, proje odaklı üretimi destekleyen ve kurumsal araştırma kapasitesini güçlendiren bir yapı sunuyor. THE 2027 Disiplinler Arası Bilim sıralamasında 601–800 bandında yer alınması, ÇOMÜ’nün Araştırma Üniversitesi olma hedefine yönelik kararlı yürüyüşünün önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Üniversite; nitelikli yayın ve proje performansının artırılması, disiplinler arası araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası ortaklıkların geliştirilmesiyle bu alandaki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor."

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Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise şunları ifade etti:

"THE 2027 Disiplinler Arası Bilim sıralamasında dünya genelinde 601–800 bandında yer almamız, farklı disiplinlerden akademisyenlerimizin ortak akıl ve işbirliğiyle ortaya koyduğu emeğin önemli bir göstergesidir. 2024-2028 Stratejik Planımız ve Araştırma Dekanlığımızın vizyonu doğrultusunda, Üniversitemizde kalıcı ve sürdürülebilir bir araştırma ekosistemi kurmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bilimsel üretimin niteliğini daha da yukarı taşıyarak Araştırma Üniversitesi hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz."