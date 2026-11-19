Çanakkale'de çaya düşen 15 yaşındaki Suriyeli genç aranıyor
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çaya düşen Suriye uyruklu Abdul Vahid (14) için arama çalışması başlatıldı.
ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde çaya düşen Suriye uyruklu Abdul Vahid (14) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Balık tutmaya çalışan Suriye uyruklu Abdul Vahid, henüz belirlenemeyen nedenle Kocabaş Çayı'na düştü. Vahid, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çayda ve çevresinde ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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