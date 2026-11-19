Açıklamada, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00'te, Gökçeada'dan saat 11.00'de yapılacak seferlerin, olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak iki feribot seferini iptal etti.

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