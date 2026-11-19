Çanakkale'de su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede; denizlerde, iç sularda, karaya çıkış noktalarında, balık hali ve perakende satış yerlerinde, nakil vasıtalarında, gemilerde, soğuk hava depolarında, işleme ve değerlendirme tesislerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

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Denetim faaliyetleri aralıksız devam edecek

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi, tüketicilerin güvenilir su ürünlerine ulaşması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla denetim faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.