Çanakkale'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, tarihi eser niteliğinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10-17 Kasım'da Biga'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen muhtelif boyutlarda 378 sikke ile hayvan ve insan figürlü malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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