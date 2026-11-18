Çanakkale'de dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Salih Orhan idaresindeki 10 AKV 575 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gümüşler köyü yakınlarında dere yatağına düştü.
Otomobildeki sürücü Orhan ile Şerife İnce hayatını kaybetti, Talha Orhan ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Orhan ve İnce'nin cenazeleri, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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